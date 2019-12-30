富蘭克林華美投信今（30）日表示，回顧2019年，上證指數由2,460點至3,270點間整理，滬深300指數同樣落在3,000點至4,000點區間向上。富蘭克林華美投信展望2020年，中國A股定調「穩」字，美中貿易協定第一階段預計1月初簽約，不確定性逐漸消除，回歸基本面表現，中國政策寬鬆挹注，國際資金持續流入，經濟穩中有升，A股可望放量突破，維持審慎樂觀看待。

雖然中美貿易關稅問題第一階段簽約釋出好消息，但尚未簽訂協議前，仍具不確定性，加上美國總統大選於明年11月登場，此前川普消息面左右市場變化。富蘭克林華美投信中國A股基金經理人沈宏達認為，若回歸基本面考量，中國政策面、籌碼面、基本面、估值面向好，有利中長線整理趨堅，可逢回分批加碼布局A股，迎接2020上半年表現機會。

經濟數據方面，11月消費物價指數（CPI）同比大幅升至4.5％，創下12年以來新高。食品方面，豬價繼續大漲，與去年同期比較增加110％，貢獻CPI近九成漲幅，而消費替代也助推其他肉類價格上漲，但鮮果和蔬菜供應充足，價格均出現下跌，11月食品CPI同比上漲19.15％。11月非食品CPI同比僅上漲1.0％，核心CPI為1.4％（10月1.5％）。

沈宏達分析指出，根據統計11月北上資金持續淨流入，已連續6個月淨流入，今年來合計共流入3,475億元人民幣。南下資金，11月淨流入296億元人民幣，年初至今淨流入2,464億元港幣，較去年全年827億元港幣增長近3倍，尤其反送中議題最激烈的第三季南下資金淨流入880億元港幣。此外，兩融餘額雖較9月20日高點略顯回落，但仍維持9,600億元以上規模，顯現股市交投熱絡。

沈宏達認為，根據券商預估2020年MSCI等指數公司仍有進一步提升A股權重5％~10％空間，吸引外資投入；同時，中國政府對MSCI等指數公司提出的建議從善如流，目前已經解決避險工具的問題（滬深300指數期貨），預計明年2月標準普爾、富時羅素、MSCI皆會持續提升權重，此舉仍視為利多。

另外，香港反送中問題在獨立調查委員會 （IPCC）最快可能於2020年1月底出具事件中香港警方濫用職權調查報告影響下，民怨逐漸緩和，富蘭克林華美投信表示，符合先前預期。如同2014年香港佔中告一段落後，港股估值出現明顯修復，故2020年香港市場反彈可期，尤其看好中國相關的消費、科技、週期龍頭股於港股中有掛牌者。

總結經濟受益外部干擾暫停及利好政策持續，股市持續優於預期，富蘭克林華美投信建議逢低加碼。目前中國A股行業板塊輪漲，建議均衡佈局金融、週期、成長、消費類，並關注價值面觸底翻揚行業如：汽車、家電、化工、輕工、銀行、軍工、傳媒，亦可持續留意消費電子展（CES）、世界行動通訊大會（MWC）等展出，對科技創新的後續發展趨勢。

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