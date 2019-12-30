「卡神」楊蕙如養網軍案延燒，北市議員應曉薇、王鴻薇30日出示由2份聲明書，指楊經營的易始公司雖取得香港APG顧問公司合約，但根本沒資格向政府申請補助，質疑北市府、體育署不是被騙，就是配合演出，卡神也應該改為「騙神」，此外，應曉薇更爆APG是陸資，楊竟一手向大陸公司合作，另一手卻在網路上要年輕人反中，讓人情何以堪。

楊蕙如涉外交官蘇啟誠之死遭起訴，外界追查到易始公司向體育署、北市府申請大筆補助，被質疑拿來養網軍，台北市長柯文哲日前在議會專案報告表示，易始公司申請補助時，有提出WTA（國際女子網球協會）授權APG信函及APG授權易始承辦文件。

不過，應曉薇今拿出寶悍運動平台公司和中華民國網球協會聲明書指出，WTA自2016年把賽事權利賣給APG，易始則跟APG買5年台灣賽事權利，委由寶悍執行、招商，所有溝通事宜WTA只與APG協調，另中華民國網協也說，WTA僅授權APG在賽前將選手獎金匯給WTA，網協與寶悍都不是WTA合約方。

王鴻薇質疑，易始公司的授權不符規定，沒有直接跟WTA拿到授權只是當「二房東」，向APG拿到合作，批評楊胡作非為，用魚目混珠方式騙市府、體育署，或根本沒有被騙，是配合演出。

她說，北市府補助不是要跟國際總會取得授權嗎？要補助應該是給APG嗎？

此外，應曉薇提到，楊蕙如在網路上鼓吹年輕人反中，另一手卻向APG有陸資背景的公司合作，令人情何以堪。

根據柯文哲日前專案報告內容說明，依北市體育局編列預專案預算分攤體育賽事，是針對國際總會授權賽事，並未排除申請單位不得為民間公司，易始公司無不具資格疑慮。

(中時 )