迎接2020金鼠年，上班族要怎樣才能轉出職場好機運，再創事業巔峰呢？依據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」2020職來運轉大調查發現，有將近5成的受訪者年後想轉職，而在找新工作時，最擔心的2大問題分別是薪水不符合預期及專業能力不足。

轉換工作是每一個人在職業生涯會面臨的問題，調查結果顯示，有46.07％的受訪者於年底或過年後「想換工作」，在找新工作的過程中最擔心遇到的問題，以「擔心薪水不符合預期」占比最高（37.77％），其次則是「專業能力不足」（36.40％）；而期待轉職後的新工作薪資增加幅度，28.38％希望增加「3千~未滿5千元」，不過也有18.59％的人認為「薪資並非轉職的評估因素」。

由此可看出，薪水固然重要，但許多上班族更在意的是在新工作能獲得的能力、經驗或眼界，於台灣就業通撰寫職涯專欄的諮商心理師蘇予昕也指出，「在你順遂的時候，眼光絕對是對準外在目標、直線前進，只有在幽谷中，這些情緒與困頓才會促使你開始向內探尋，真正有意義的是什麼」。面臨職涯轉折點，不妨先問問自己：「我想成為怎樣的一個人？」、「現在這份工作是我想要的嗎？」、「什麼是我所渴望的人生？」。

發展署指出，台灣就業通網站提供線上免費職涯測評工具，以及「Jobooks工作百科」的職業介紹資訊，可了解自我職業性向、多認識產業職業訊息，進而搜尋合適的工作機會，讓轉職更順利。

發展署建議，想轉換工作的民眾，決定轉職時，多加評估各項條件，以確立人生的規劃及目標。若是不了解所應徵職務的薪資水準，亦可參考勞動部職類別薪資調查動態查詢平台，進而了解可期待之薪資行情，做為轉職的參考。此外，對於擔心自己專業能力不足的民眾，可多利用發展署辦理的在職訓練課程及技能檢定考照服務來精進實力為專業加分，產業人才投資方案還補助在職勞工3年7萬元的訓練學費；而明年度全國技術士技能檢定簡章已公布，歡迎有需要的民眾可上在職訓練網及技能檢定中心網站查詢！

發展署建議，想找工作的青年朋友，不論你是在校生、社會新鮮人或是準備轉職，都可善用「投資青年就業方案」中所提供的措施及早確認職涯方向，提升職場競爭力，就能加值自己的無限未來！詳細內容請參閱台灣就業通網站「投資青年就業方案」專區。

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