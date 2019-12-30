國衛院、基隆長庚醫院和宏碁今（30）日舉行簽約儀式宣布，三方合作建置「國人整合性肥胖症及其衍生疾病資料庫智慧預測系統」啟動，衛福部部長陳時中蒞臨現場見證。

此次合作結合了產、學、研三方的能量，藉由AI智慧分析國人健康長期追蹤資料與基因體學之大數據資料，預測並發掘國人肥胖症衍生疾病的發展與治療標的，建構整合性智慧醫療支援平台，提出個人健康促進與治療建議策略，藉以降低肥胖及其衍生慢性病的罹患率。此舉不僅可大幅節省國人醫療支出負擔，開創了具預防醫學轉譯價值的產業，同時也是我國發展精準醫療重要的一環。

肥胖是全球第五大死亡風險因子，世界癌症研究基金會(WCRF)指出，不健康的體重與許多疾病的發展有關，例如心血管疾病、糖尿病、代謝症候群、肌肉骨骼疾病與多數的癌症等，而在台灣有過重、甚至肥胖問題的人口超過4成，如何協助國人控制體重避免肥胖並預防其衍生的各種疾病，是守護國人健康一個至關重要的課題。

國衛院歷年進行許多國人健康與行為調查研究，結合了基隆長庚的長期社區追蹤資料，深入進行基因多重體學分析，逐步建立了難能可貴的國人健康、飲食、行為與基因分析的大數據資料庫。

而宏碁公司AI人工智慧分析預測功能的加入，更完整了國人肥胖基因與環境因子的智慧預測系統的建置。此項國衛院、長庚醫療體系及宏碁公司的跨領域合作，獲得衛生福利部科技計畫「肥胖症之整合性智慧醫療研究科技計畫」的經費支持，預計將於109年正式推動執行，由國衛院統籌負責本研究的規劃與推動協調、整合性資料建立與分析等，三方各依專業分工合作進行。

該系統聚焦在肥胖症相關衍生慢性疾病預測，提供精確的防治建議，並可進一步發掘新穎疾病治療標靶，提升個人化醫療發展。蒐集之數據資料均先制定標準化產出流程及格式，清楚規範出人工智慧可理解、運算及對應出臨床與生物意義的數據樣貌。為確實維護個案資料及系統安全，所有個資相關資料均去識別化，並存放於國家高速網路與計算中心（國網中心）。

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