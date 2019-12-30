總統候選人宋楚瑜、韓國瑜皆認同「多元入學」是「多錢入學」，蔡英文則表示習歷程檔案的使用可以降低軍備競賽。全國家長會長聯盟、國教行動聯盟表示，家長提出14個問題，宋楚瑜有7項與家長傾向一致、韓國瑜11項、蔡英文僅1項，家長可作為投票參考。

全長聯、國教行動聯盟(國教盟)與各地區家長團體於12月22日晚上舉辦了「2019全國家長與總統候選人有約-教育座談會」，邀請總統候選人與家長對話，座談會中三組總統候選人團隊針對家長所關心的8大議題11項提問、3項團體提問和現場家長提問作出回應。

全長聯與、國教行動聯盟今天召開「直球對決！總統候選人對家長提問的回應彙整報告」，供家長投票時參考。國教行動聯盟理事長王立昇說，蔡英文跟家長的主張僅1項相同，那就是「偏鄉教育著重基礎學科能力」，至於韓國瑜及宋楚瑜，與家長主張相同的比較多。

關於政治人物最重要的素養，宋楚瑜認為是系統思考與問題解決；韓國瑜認為是道德實踐；蔡英文則認為三面九項每一個都重要。在十二年國教課綱方面，宋楚瑜、韓國瑜皆認為沒有準備好就上路；蔡英文則說是逐年準備好。關於大學入學甄選指考各半的主張，宋楚瑜、韓國瑜皆認同；蔡英文表示尊重多元管道循序漸進發展。

對於技職專科教師到產業研習或研究的規定，宋楚瑜認為要落實也要務實；韓國瑜認為應該要落實；蔡英文則肯定政策方向，認為應強化老師與產業的接軌。關於推動任期內讓二成的大學退場的意願，宋楚瑜表示願意；韓國瑜、蔡英文則皆認為要推動，但不宜設限期比例。

關於教官是否應繼續留在校園，宋楚瑜、韓國瑜皆認同；蔡英文則表示校安人力有完善的儲備配套。關於中央統籌全國各校裝設冷氣的建議，宋楚瑜認為要有冷氣，但要有使用規範；韓國瑜認為雙機(冷氣機與空氣清淨機)都要有，中央給，但看地區需要；蔡英文則認為此經費需求極高，應優先改善電力，中央會儘量協助地方。

(中時 )