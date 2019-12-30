一年一度的信義區101跨年煙火秀與台北市府「這裡我們混大的-2020跨年晚會」在明晚上演，轄區信義分局為了進行維安措施，組成一支800名警力與5隻警犬的「反恐打擊」部隊，將進駐信義計畫區與一起HIGH翻2020!

信義分局表示，為了杜絕恐怖攻擊的威脅，期盼能讓參加晚會的民眾安心，臺北市政府警察局信義分局於跨年晚會期間全程結合刑大特勤中隊及新北市政府警察局警犬隊共同組成「反恐打擊部隊」，全面加強會場檢查，務必要讓「毒品」、「刀(槍)械」及「爆裂物」等違禁物品無所遁形，務使維安工作滴水不漏。

信義分局出動800名警力與警犬進行跨年活動維安。(信義分局提供)

台北市信義區跨年活動嚴禁使用空拍機，警方發現違法將使用干擾器予以擊落。(信義分局提供)

警方強調，明晚活動嚴禁未申准的空拍機飛行拍攝，為避免民眾因不當操作空拍機墜落或有心人士利用空拍機實施攻擊，將使用最新配備，由中科院研發的空拍機攔截器將違規駛行的空拍機進行干擾擊落，全面建構無死角的空中防護網。

此外，為防止恐怖分子伺機利用大型車輛闖入會場管制區進行攻擊，信義分局期前也在活動會場周邊重要路口設置大型警備車及改道牌面，藉由實體區隔管制，讓民眾在管制區內散步都放心。

除了空拍機外警方也呼籲，晚會嚴格管制任何氣球(含波波球、發光氣球等)進入管制區，也民眾切勿攜帶前往會場，以維護活動及民眾自身安全。信義分局強調警力將全員出動，從空中至地面，全程維護會場安全，絕對能讓民眾「混」得開心又安心！

(中時電子報)