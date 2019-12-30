中菲行(5609)宣布明年1月1日將與瑞典上市公司Elanders集團合作，將投資其位於德國的子公司ITG Air & Sea GmbH共25％股權，雙方攜手拓展德國及歐洲的空海運物流事業。ITG Air & Sea GmbH係ITG Internationale Spedition+ Logistik（ITG)於2019年11月1日將空海運事業獨立成立的新創公司，藉此新創事業與中菲行的合作，ITG及其控股公司德國Logistics Group International (LGI)將專注其核心事業合同物流的業務發展。ITG和LGI皆隸屬於Elanders集團。

ITG總部在慕尼黑國際機場附近的施魏格(Schwaig)，在德國、荷蘭、美國及俄羅斯擁有12個分公司及7個物流中心，其客製化服務除了遍佈時尚、紡織、化妝品、生活與眾多奢華品牌的國際大廠，並同時專精於其相關商業宣傳與行銷。

Elanders集團及其子公司LGI提供多元服務包含整合及客製化的供應鏈管理，除了全球運輸管理並涵蓋採購、倉儲、組裝、生產與分銷等。全球近7,000名員工遍佈四大洲20多個國家，而其於中國、德國、新加坡、瑞典、英國與美國等主要市場的年營業額更達11億歐元。

中菲行和德國ITG的策略夥伴關係已經超過25年，透過這次的策略投資安排，中菲行將可有效應用位於德國的LGI、ITG及瑞典的Elanders深耕多年的物流實力，提升中菲行德國及整體歐洲業務發展能力。對於Elanders而言，則可透過中菲行在大中華地區、東南亞、東北亞、印度及北美地區超過160個服務據點的全球行銷網絡及中菲行增值訊息系統，增進其服務客戶的能力。

(時報資訊)