圓展(3669)致力於實物攝影機走入校園，最新開發的全新AVer M15-13M機械式手臂實物（投）攝影機，為迄今體積最小、重量最輕的實物攝影機，卻具備強大的影像拍攝功能及流暢的連線能力。老師能輕鬆地從手提袋或背包中拿出M15-13M，隨時隨地創造互動學習環境。

AVer M15-13M重量僅有0.68公斤，外觀設計承襲獲得2019日本優良設計獎（Good Design Award）與2020台灣精品金質獎的產品--AVer M15W，折疊後輕巧如一塊積木，可以輕鬆裝進塞滿教科書及教學設備的提袋中；此外，年幼的學生也能毫不費力的在課堂上傳遞使用。M15-13M折疊式機械手臂具備高延展性，搭配靈活、可翻轉180°的攝影鏡頭，拍攝範圍超過A3尺寸，老師可以輕鬆特寫模型、實物、文件等教材；使用上非常簡單，透過HDMI連接到螢幕或USB連接筆電，搭配Sphere2教學軟體，只要一個按鍵即可完成影像拍攝和影片錄製。另外，M15-13M的設計符合人體工程學，適用於各年齡層及不同學習領域的學生。

AVer M15-13M並不因為輕巧外型而犧牲任何重要的功能與技術規格，是圓展至今產品規格最先進的實物攝影機之一，配備1300萬畫素鏡頭、4K超高畫質影像和60fps顯示速率及23倍總放大倍率，提供擬真生動的課程內容，老師可透過M15-13M在STEAM（科學、技術、工程、文學、數學）課程中製作科學實驗或機器人研究的影片，上傳分享於網路或其它課程中，適用在直播教學、遠端教學及一對一的輔導課程。

(時報資訊)