集保結算所今年歡慶成立30周年，在長期開展多元業務與深耕金融服務下，營運成績斐然、獲各界肯定。展望未來，集保表示，將持續進行數位轉型、連結國際市場，並以公用資料服務中心為定位、打造金融服務樞紐，創造資本市場最大價值。

數位金融創新方面，集保表示，「集保e存摺」2.0上線後，提供資產整合、帳戶交易明細資訊、客製及時推播訊息及股市數據4大功能，開通者已逾87萬戶。今年新增提供境內基金資訊，提供全新視覺化基金公告查詢服務，大幅提升基金市場資訊透明度。

公司治理方面，集保推出中英文版「公司投資人關係整合平台」，提供多項加值服務，便利投資人及發行公司雙向溝通，並擴大與全球第二大國際投票平台ISS公司合作，讓更多外資股東可透過系統連線參與我國股東會投票。

監理科技發展上，集保建置「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」及「公司負責人及主要股東資訊申報平台」，今年新建「大數據分析應用平台」，整合跨系統業務資料，提供金管會及央行視覺化互動式監理資訊，協助主管機關強化市場監理，並擴大提供市場各項分析資訊。

協助政策推行方面，由金管會提出，投信投顧公會、證基會、集保主辦，基富通執行的好享退「全民退休投資專案」，吸引11萬人報名。集保也配合金管會與財政部台北國稅局規畫試辦「民眾查詢金融遺產一站式服務」，減少查詢金融遺產成本。

推動資本市場接軌國際方面，集保董事長林修銘今年當選亞太地區集保組織（ACG）副主席，並擔任世界集保組織（WFC）董事會成員，強化台灣資本市場與國際合作。除了專注本業外，集保也長期關懷社會，獲得諸多企業社會責任榮耀，成果備獲各界肯定。

(時報資訊)