12月以來國際鋼價全面止跌反彈，中鋼(2002)集團旗下中鴻(2014)已開出1月內銷盤價開高，中止跌勢。明年第一季鋼市春燕現跡，鋼鐵股在低檔，未來股價具有向上的空間。

中鴻上周開出盤價，其中，明年1月內銷盤價逆轉開高，外銷則為連續第二個月漲價，顯示鋼市本季觸底，明年第一季鋼市及鋼價向上的趨勢確立。中鋼董事長翁朝棟說，鋼價上修匯聚成一股趨勢，「鋼鐵春燕不僅一隻，是成群結隊飛來了」。

中鴻最新開出盤價全面開高，明年1月內銷盤價每噸漲600元，中止本季的連三個月走跌；2月外銷盤則依產品及地區每噸調漲30-40美元，連2月上漲。

中鋼明年首季雖鋼價下跌但出貨回溫，營運可望逐步回穩；中鴻隨著明年1月盤價開高，明年第一季營收也可自本季的谷底回升。

國際鋼價近來止跌強彈，鋼市提前回春，中鴻12月調升外銷盤價，整體12月內外銷接單均增溫，可望帶動中鴻12月營收有月增表現。

中鋼11月底開出明年首季盤價雖開低，但客戶提貨意願已有提升，預估12月營收可望略增溫，亦有利於營運回穩。

此外，不鏽鋼上游燁聯(9957)以平高盤開出明年1月盤價，中止連續兩個月的跌勢，明年不鏽鋼價有平穩的開端，後續仍看鎳價是否持續走穩以及市場需求能否回溫。

燁聯明年1月內銷盤價開平，主力的300及400系列產品內銷價全面持平；外銷方面，依地區不同調漲每公噸20至30美元，終止連兩個月來的跌勢，預期另一供應商唐榮(2035)將會跟進開平盤。

隨著黑白鐵明年1月盤價各開高盤及平盤，鋼價全面止跌，鋼市有不錯的開始，有助於鋼廠明年營運逐步回溫。今日包括中鋼、中鴻、新光鋼(2031)、允強(2034)、彰源(2030)等股價均穩定上揚。

(時報資訊)