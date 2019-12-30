國泰金(2882)自2018年起推出「CAP（Cathay Agile Program）敏捷實習計畫」，讓學生們實際參與專案發揮即戰力，體驗職場生態，今年更擴大規模，招募金融科技專才，並在昨天舉行說明會。針對全台理工科系學生開出61個專案實習職缺，讓大專院校的資訊、資材、資管、工程與數據相關科系學生有機會透過五個月的在職學習與訓練，一窺數位金融的實際運作模式。

今年「Maker In CathayTech」CAP徵才分享暨面試說明會，共計超過400位同學報名，國泰金副總林佩靜指出，CAP計畫可讓同學在實習期間，只要通過期中期末考核，就能獲得國泰預聘書，保障同學兩年內都可以回到國泰任職。

對於學生們的履歷如雪片般飛來，國泰金行政處副總經理翁德雁表示，國泰在面對數位時代的轉型（What if We Could），用創新與精準的方式網羅科技人才；透過科技人才，深耕大數據與資料科學研究，以數據驅動各項決策，過去三年從基礎建設、思維方法、系統建置、工作流程、到人才架構全面佈局，在集團文化上也積極進行顛覆性的轉變。

過去國泰已透過各種產學合作、校園技術開發競賽及贊助，逐步搭起與年輕科技新秀之間的橋樑，此次更為科技技術學生「開箱」，釋出國泰相關的科技金融實習職缺，讓對數位金融抱有期待的校園人才有機會親身體驗。

(時報資訊)