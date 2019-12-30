桃園市在6月12日晚間驚傳持槍歹徒挾持人質事件，2名在桃園地區接連犯下2起槍擊案的天道盟林姓男子，手持2把衝鋒槍、3把手槍歹徒， 闖入桃園市議會附近一間中古汽車賣場，挾持9名人質，並不時開了近20槍示警。警政署長陳家欽深夜親自入內與歹徒談判，晚間10點5 0分，9名人質全數獲釋，歹徒繳械投降，結束5小時驚魂。

桃園市在6月12日晚間驚傳持槍歹徒挾持人質事件，2名在桃園地區接連犯下2起槍擊案的天道盟林姓男子，手持2把衝鋒槍、3把手槍歹徒， 闖入桃園市議會附近一間中古汽車賣場，挾持9名人質，並不時開了近20槍示警。警政署長陳家欽深夜親自入內與歹徒談判，晚間10點5 0分，9名人質全數獲釋，歹徒繳械投降，結束5小時驚魂。

桃園市在6月12日晚間驚傳持槍歹徒挾持人質事件，2名在桃園地區接連犯下2起槍擊案的天道盟林姓男子，手持2把衝鋒槍、3把手槍歹徒， 闖入桃園市議會附近一間中古汽車賣場，挾持9名人質，並不時開了近20槍示警。警政署長陳家欽深夜親自入內與歹徒談判，晚間10點5 0分，9名人質全數獲釋，歹徒繳械投降，結束5小時驚魂。

12日晚近6時許，2名持衝鋒槍歹徒闖入位於桃園市議會附近的一間中古汽車賣場挾持9名員工。過程中，歹徒開2槍，又與人質爆發口角衝突，附近民眾聽聞有人鬧事報警，桃園警分局青溪派出所警網據報前往查看。

警方一進入中古汽車賣場，就發現2名歹徒分持手槍、衝鋒槍，立刻退出呼叫支援。大批警力團團包圍現場，晚間7點左右，桃園分局 一名刑事小隊長進入與歹徒談判放人，歹徒釋放2名女人質，並交出 1把手槍。

警方見歹徒態度軟化，聯繫嫌犯母親、女友到場企圖喊話要對方釋放人質投降。孰料，2人反而情緒激動，不斷來回踱步，最後更朝屋 外開槍，警方緊急撤離家屬，由刑事局談判專家進行周旋。

警匪對峙期間，歹徒不斷朝屋外開槍，一度傳出有員警中彈，幸只是虛驚，而2名歹徒擔心警方狙擊手開槍，喝令7名男性人質靠窗排排站，現場氣氛相當緊張。

警政署長陳家欽隨後帶著維安特勤隊抵現場坐鎮，更穿防彈背心親 自進入與歹徒槍手談判，歹徒除要求便當、飲料，也希望找律師到場，到晚間10點45分，歹徒又釋放3名男人質，50分，所有人質都獲釋，2名歹徒雙手舉高走出投降被逮。

警方初步查出，2名歹徒係桃園當地的天道盟份子，疑因涉及桃園 地區某汽車旅館槍擊案，昨天到該中古車打算找認識的中古車行索討 跑路費，沒想到負責人不在，開槍卻驚動鄰居報案，進而引發警匪對峙。

此外，警方查出，昨天凌晨3時許，中壢志廣路一處民宅遭人掃射 連開11槍，警方證實也是這2名歹徒所為，所幸該起槍擊案並未造成 人員傷亡。

(中時電子報)