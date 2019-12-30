國民黨副秘書長張顯耀今日於國民黨中央黨部記者會中，代表國民黨針對反滲透法發表四點聲明，並抨擊民進黨立院黨團在蔡英文總統的指示下，打算明天在立院要強行通過反滲透法，根本是為明年大選的政治操作。

國民黨的四點聲明如下：

1.國民黨自始至終重視國家安全，反對任何滲透、威脅、推翻中華民國的舉措。

2.蔡英文總統指示民進黨立院黨團在31日要通過反滲透法一事，已混亂了憲政體制，立法院應該監督總統，結果總統反過來指揮立法院，把立法院當作行政院立法局。

國民黨也堅決反對民進黨版的反滲透法，此法從頭到尾都沒有和社會溝通對話，而草案內容模糊不清，上月送入院會也沒經過一讀審查，直接逕付二讀，也沒和各政黨溝通，如何在一天內表決通過？

3.有兩百多萬的台商、台生、台幹及社會各界，會受到反滲透法影響，目前已經引起兩岸交流團體及個人的不安與恐慌。民進黨立法不解決問題，反而引起更大對立與衝突，民進黨要負起最大的責任。

4.距離本屆立委任期屆滿不到一個月，明日又是本會期最後一天。民進黨趕在此時要匆忙三讀，不僅等於承認過去三年多都在睡覺，也代表這是民進黨為選舉的政治操作。

民進黨此時修反滲透法，不是為了保障國家安全，而是為了保障明年1月11日的勝選。趕在最後一天立法，也引起社會強烈反彈及疑慮，呼籲蔡總統明天懸崖勒馬，不要為了選舉，造成社會對立。

(中時 )