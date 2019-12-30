◎碰到韓國瑜 胡幼偉：蔡倒八輩子楣

文化大學新聞系主任胡幼偉上午形容國民黨總統候選人韓國瑜特質，說從黨主席吳敦義到主持人博恩，都拿韓沒輒，民進黨總統候選人蔡英文碰到韓，算是倒了八輩子楣了！

◎3天2度輔選無黨候選人 朱：相信台灣可超越藍綠

2020總統大選倒數12天，前新北市長、韓國瑜全國競總主委朱立倫今天上午到新北市三重區，陪第三選區立委候選人李翁月娥車隊掃街，這是他3天內2度輔選李翁，朱立倫說，他跟新北市長侯友宜不斷幫無黨籍的李翁月娥，是相信台灣可以超越藍綠，讓真正為民服務的力量勝選。

◎小心低溫！ 吳德榮：跨年北市恐僅13度

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地低溫約可降至12、13度；台北市平地低溫約可降至13至15度，中南部及東半部約可降至14至16度，戶外活動、注意保暖。

◎藉拍片襲胸E奶妹 網紅「FBI帥哥」鄧家華又惹事

自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，日前被控與E奶網紅「星諠」拍片時，對她環抱、襲胸，涉嫌性騷擾。台北地檢署一度將鄧不起訴，但高檢署發回北檢續查，星諠提出鄧男事發後向她道歉、友人對話紀錄，檢方認定鄧男確有性騷擾情事，30日逆轉起訴鄧男。

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(中時電子報)