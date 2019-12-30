台灣肥胖成年人口高達45.4％，在亞洲名列前矛，為了有效控制、甚至準確預測肥胖可能帶來的心血管疾病與相關癌症，國家衛生研究院、基隆長庚醫院以及宏碁公司，產官學三方合作建置「國人整合性肥胖症及其衍生疾病資料庫智慧預測系統」，共收集7千多名基隆社區民眾就醫資訊，預計明年上路啟動分析，將成為國內第一個肥胖預測系統，最快2到3年後就能提供臨床醫師作為診斷依據。

衛福部長陳時中、宏碁創辦人施振榮以及國家衛生研究院院長梁賡義今天一起出席系統簽約儀式，盼藉由AI智慧分析國人基因大數據資料，作為未來國人預測肥胖症和衍生疾病的治療方式，並針對個人提出治療建議，藉以降低肥胖症和相關慢性病，同時大幅降低健保負擔。

國衛院副院長司徒惠康表示，BMI＞24是過重，BMI＞27就是肥胖症，目前國內成年人口中肥胖加上過重者就超過45％，比率在亞洲名列前茅，且國人十大死因中就有7項與肥胖有關，包含乳癌、大腸癌、子宮內膜癌等惡性腫瘤，也容易引起心血管疾病、糖尿病等。

司徒惠康表示，過去衛福部在控制肥胖上，仍停留在訂出體型標準或是建議民眾怎麼吃，事實上肥胖跟基因、生活環境、遺傳等都有關係，若能進一步掌握例如腸胃道菌種、蛋白質、微生物菌種等分析，就能準確找到肥胖原因，正確治療，甚至提早預測未來是否會有心血管等相關疾病，提供臨床醫療提早預防。

長庚醫療體系決策會主委程文俊表示，基隆長庚從2013年開始即展開長期的就醫人口追蹤，至今共累積1萬多名民眾就醫資訊，社區居民包含基隆都會人口、瑞芳礦業人口以及貢寮農業人口等，人口呈現常態分佈，尤其基隆居民流動率低，有利於長期追蹤，因此能提供的資料庫非常全面。

宏碁集團創辦人施振榮則表示，台灣醫療一直是國際強項，但卻普及率不夠，不像電子業能走出國際，所以「電子業賺的錢比醫師多」，他說自己多年前就看上台灣的醫療實力，因此希望結合自家品牌，將人工智慧演算運用在疾病風險預測，加深醫療生技和資通訊科技連結，讓台灣的醫療產業對全球做出貢獻。

(中時 )