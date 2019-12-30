今年夏天曾經閃電來台訪問展現球技與歌藝的adidas簽約球星拓荒者後衛利拉德(Damian Lillard)，即將推出全新簽名鞋款Dame 6系列，獨特雙色太極拼接鞋面展現強烈對比，完美詮釋利拉德身兼籃球巨星與饒舌歌手的雙重身分！

鞋款搭載全腳掌LIGHTSTIRKE中底科技，並於首發配色Dame 6「Ruthless」中底大膽揮灑象徵其殺手特質的同名字樣「RUTHLESS」(冷酷無情)，展現利拉德在球場上毫不留情的創造者態度！

全新Dame 6系列鞋款首發3款配色，Dame 6「Ruthless」以利拉德在Dame Time所展現的冷酷球風作為靈感，除了中底處豪邁的RUTHLESS字樣，鞋身內外使用不對稱雙色拼接設計，外側以性格鮮明的紅黑色系為主色調，內側選用霓虹粉與螢光綠的多彩對比配色，說明了利拉德的雙重身分。

Dame 6鞋底外側的「RUTHLESS(冷酷無情)」字樣相當明顯。(adidas提供/黃及人台北傳真)

Dame 6「CNY」以農曆新年為題，鞋款以應景大紅色為主，內外側分別綴有搶眼黃、白色，充滿濃厚新年感。全黑色系打造的Dame 6「Lights Out」則以NBA賽前場內燈光全暗，觀眾全神貫注於即將上場球員身上作為發想，象徵拓荒者頭號球星準備橫掃球場！

Dame 6系列鞋款首度使用LIGHTSTRIKE避震中底科技，超輕量中底於緩震機能與回彈反應速度間取得絕佳平衡，打造極優異的舒適、支撐性與反饋，完美配合Lillard致命的疾速切入及旱地拔起的後撤三分攻勢。

透過外顯於鞋面的織帶結構提供良好包覆性及側向支撐，並採用網眼織布兼顧良好透氣性。人字紋大底配合鞋面雙色設計，並於內側使用半透明果凍大底材質，賦予攻防一體的全方位球員所需之抓地力。

(中時 )