愛地雅（8933）宣布8億元私募案募集完成，策略投資人包含燿華（2367）、廣華-KY（1338）董事長余澤民個人、富喬（1815）等三大上市櫃公司。愛地雅完成私募案後、力拼谷底翻身，投資人紛紛給予支持，帶動30日盤中股價最高上漲至8.09元，漲幅超過9％；目前漲幅仍維持在8％以上，成交量已破700張。

愛地雅為充實營運資金及償還借款，近期辦理普通股8,000萬股現金私募案，每股面額10元，實際私募價格訂為每股5元，本月26日已完成募集。

以愛地雅私募完成後的股本23.4億元來計算，包括富喬、燿華及廣華-KY董事長余澤民的持股，分別達14.16％、14.51％及10.24％。三大股東全數持有超過10％以上，進一步考量私募需閉鎖長達三年期間，顯示三大股東對愛地雅長期營運前景的正面態度。

愛地雅表示，除了三大股東之外，包括董事長張元賓個人也參與私募認購1億元，總經理及董監事也參與認購，顯示包括主要持股的張家、經營團隊，都對愛地雅的長期營運具高度信心，有機會在大股東、經營團隊的齊心合作下，帶領愛地雅營運從谷底翻揚。

(工商 )