櫃買中心表示，亞州藏壽司公司（2754）在今（30）日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是觀光事業。

根據櫃買中心資料顯示，亞州藏壽司公司成立於民國103年1月間，董事長兼總經理為西川健太郎，主要經營業務是迴轉壽司連鎖餐飲服務，送件時資本額為3億7,873萬元。亞洲藏壽司公司去（107）年業績，營收14億3,591萬元，稅前盈餘1億3,476萬元，稅後盈餘1億717萬元，每股盈餘3.4元。

(工商 )