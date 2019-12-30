亞州藏壽司今日送件申請上櫃案 11:572019/12/30 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，亞州藏壽司公司（2754）在今（30）日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是觀光事業。 根據櫃買中心資料顯示，亞州藏壽司公司成立於民國103年1月間，董事長兼總經理為西川健太郎，主要經營業務是迴轉壽司連鎖餐飲服務，送件時資本額為3億7,873萬元。亞洲藏壽司公司去（107）年業績，營收14億3,591萬元，稅前盈餘1億3,476萬元，稅後盈餘1億717萬元，每股盈餘3.4元。 (工商 ) #壽司 #公司 #亞州 #中心 #櫃買中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 金利股票 明日起預收款券 18:222019/12/26 財經 美麗女老闆娘愛心溫暖弱勢兒童 18:202019/12/26 生活 航太風電來台投資 投審會點頭 14:442019/12/27 財經 華容、榮群兩檔股票自12月30日起預收款券 17:232019/12/27 財經 長春人造樹脂 赴陸投資案通過 20:372019/12/27 財經 櫃買中介機構頒獎典禮暨業務座談 肯定中介機構貢獻 21:482019/12/27 財經 民進黨羅貴星、徐定禎貼近地方 勤與選民座談！ 21:522019/12/28 政治 櫃買頒獎 肯定中介機構貢獻 04:102019/12/30 證券．權證 投資人注意 興櫃交易訊息公布 04:102019/12/30 證券．權證 109上半年度 債券ETF獎勵活動登場 04:102019/12/30 證券．權證 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 三星慘了？韓媒爆京東方吃蘋果OLED訂單有譜 - 財經 1分鐘財經掃描》iPhone 12晶圓代工 台積電通吃 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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