新北市有線廣播電視費率審議委員會今天宣布，明年10家既有業者每月每戶基本頻道收視費維持上限500元，4家採分組付費方式的跨區業者也維持99元至500元不等的基本普及組收視費搭配套餐。會中並決議新增公共監測平台40處，即時因應防災工作。

新北市新聞局表示，市府於2018年4月結合境內系統業者，共同建置全國第一個公共監測平台，在全市60處易積淹水區架設24小時遠紅外線監視器，在防汛期與颱風季節，供各地即時掌握突發性災情，此次委員會決議名年增設監測點達100處，遍及新北市29區，讓監測範圍更全面，防災更即時。

此外，新北市有線電視業者對新北市社會局登記有案的低收入戶，提供免收裝機費1500元、基本頻道收視費500元，及2M寬頻免費上網服務，安裝比例近6成，委員會決議，業者除應持續宣導並推行對低收入戶的收視優惠外，應配合市府媒合外界善心捐贈的電視機，主動聯繫及確認意願後，為市內低收入戶免費到府裝機，照顧經濟較弱勢族群。

(中時 )