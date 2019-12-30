國民黨總統候選人韓國瑜昨天在2020總統大選電視辯論會中痛批部分特定媒體，引發不小爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚坦言，他不支持韓國瑜嗆媒體，卻又能「理解」韓為何會情緒激動。黃認為，韓國瑜其實沒有變，就是一個「愛恨分明」的政治人物。

韓國瑜昨在辯論會上轟蘋果日報沒水準、罵中央社提的問題「把台灣狹窄化」，更要三立改名兩立。然而，這番話引來不小爭議，前新北市長、韓國瑜全國競總主委朱立倫今表示，全世界不管是美國總統川普、英國首相強森、菲律賓總統杜特蒂，若用典型傳統思維，他們都不可能會當選，所以韓國瑜是個非典型候選人。

黃暐瀚稍早則在臉書指出，坦白說他不支持韓國瑜嗆媒體，但卻能「理解」韓為什麼會這樣情緒激動，火力全開。他提及，去年三立「五四新觀點」曾談韓國瑜是「黑道」，他說很佩服韓願意去面對一個「對自己有敵意」的媒體或環境，這是一種勇氣，去博恩夜夜秀也是如此。

他指出，韓國瑜其實沒有變，他就是一個「愛恨分明」的政治人物。別人罵媒體，罵在心裡，韓國瑜訐譙三立、蘋果、中央社，直接罵給你看。黃認為，這可能會造成媒體對他更加厭惡，負面新聞更多，但三立有因為去年韓國瑜去三立參加辯論會，並且接受三立的節目專訪，而對他「公平」嗎？「沒有，一點都沒有」。

黃暐瀚感嘆表示，在選舉上，好與壞那是「結果論」。此刻所有批評韓國瑜不該砲打媒體，會失分，會受傷等等言論，未來韓國瑜一旦選贏，每個動作都將被解讀為「神招」，是對的。如果明年一月十一日敗選，甚至大敗，此刻的一言一行都將成為選後檢討的要素之一。

(中時電子報)