殯葬龍頭龍巖集團日前爆發前南區經銷商「龍智營業處」涉嫌吸金，副總經理吳祥志、及其兒子吳順益涉嫌指示公司幹部對外招攬高利「轉約投資案」，檢調查出被害者遭坑殺達3億多元，但就連業務員也被蒙在鼓裡。

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1位花了500多萬元購買龍巖「生前契約」的曾先生表示，當初他原想搭配購買「板橋會館暨靈柩使用憑證」當投資，才以標會、貸款方式買下這些商品，如今發現竟是違法會館，但違法的憑證，別人根本不敢收，這些投資恐怕血本無歸。曾先生考慮請律師對龍巖提告求償。

龍巖集團總裁李世聰爭議不少，如今又爆發旗下副總吸金案，重創企業形象。（圖／報系資料庫）

而曾經在龍巖當業務員的李男也指控，「吸金事件爆發後，公司將責任推的一乾二淨，讓站在第一線的業務去面對客戶，而且當初公司根本沒有說明，業務所販賣的產品有違法的疑慮，讓他遭到許多好友及客戶的責罵，實在很冤枉。」

李男評估，龍巖賣出的違法會館憑證應該高達數萬張，價值數億元，但客戶和業務全都被蒙在鼓裡，已有會員成立自救會，要對龍巖追討損失的權益。

高雄市殯葬管理處也坦承，業者違法使用殯葬設施，礙於法令，管理處不主動稽查，但只要民眾檢舉一定開罰。（圖／宋岱融攝）

對於民眾指控，龍巖品牌宣傳處賴副總表示，「板橋會館的使用憑證，是合法的司法契約，全台會館皆可使用，且龍巖絕對有履約能力。」至於被指10間會館均屬違法，他解釋因為殯葬設施嚴重不足，且龍巖並非隨便搭簡陋的棚架，或在未通過消防安檢的地方辦告別式，主管機關對於會館使用方式有一定的要求與規範，龍巖一定依法辦理。

(中時電子報)