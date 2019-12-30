總太地產（3056）連續上漲近兩個月後，今（30日）在沉重的賣壓下，早盤股價一路開高走低、近午盤爆量跌破33元，最低來到32.8元、跌幅逾3.8％，目前成交量已達3,900張，而股價跌幅似有收斂跡象。

總太地產上周五（12／27）在外資買超加持下，盤中最高上漲到34.15元、創下2015年以來的新高價！近一年來，總太股價從最低檔的16.35元，一路漲到27日收盤價34.10元，漲幅超過一倍。不過，在賣壓沉重下，今日股價反壓下跌。

總太2019年前三季EPS 2.05元；前11月營收為31.67億元，年增21.46％。法人表示，總太2019年原本會有北屯區「美樂地」與「織築」，以及東區「東方紐約」等三建案、近46億元的新成屋預計完工入帳。不料，「織築」與「東方紐約」兩建案約18億元的案量、因故將延至2020年跨年入帳，2019年的營收與獲利恐將因此縮水。

(工商 )