朝鮮勞動黨現在正在進行第七屆五中全會，北韓最高領導人金正恩昨（29）日在會上下達指令，要求有關單位採取「積極進攻措施」，值此美朝緊張關係升溫之際，分析指，北韓有可能重回2017年前頻繁發射洲際彈道飛彈及核子試射的強硬路線。

北韓朝鮮勞動黨正在進行第七屆五中全會，北韓最高領導人金正恩在會議上指示有關部門採取「積極進攻措施」，以全面確保國家主權與安全。

路透社、韓聯社引述北韓官媒朝中社報導，北韓朝鮮勞動黨於28日召開第七屆五中全會，昨日議程進入第二天，北韓最高領導人在會中指示外交事務、軍火工業以及軍事武力相關部門要採取「積極進攻措施」，「以全面確保國家主權與安全。」朝中社並未詳述內容。

位在首爾的北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-jin）分析，「積極進攻措施」意味著北韓可能對美國及南韓採取「高度挑釁」的措施。此外，也有分析認為，如果美國年底前沒有改變談判態度，北韓可能重返2017年前發射洲際彈道飛彈（IBM）、進行核子試驗等與美國相抗衡的「強硬路線。」

美朝核子談判停滯多時，北韓對美國祭出年底大限，希望華府軟化態度、撤銷對朝制裁，以及拿出新做法恢復談判，甚至警告美國如果無法滿足要求，北韓會另闢「新途徑」、放送耶誕大禮。不過25日耶誕節已過，平壤至今沒有動靜，美國《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述五角大廈說法指出，北韓送大禮時間點可能延後至1月8日金正恩生日或是2月16日已故領導人金正日誕辰前後。

美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）周日表示，如果北韓再度試射長程飛彈或是進行核子試驗，美國將會「非常失望」，並且誓言採取「適當措施」回應。

根據朝中社報導，經濟是五中全會上另一重要議題，金正恩在會議上表示，要採取緊急措施矯正國家主要工業部門的嚴峻情況，甚至對整體國家建設進行剖析，明確提出「經濟發展實踐途徑」、「提高國家自主經濟的實際對策」、「科研項目的政策性指導改善方案、加強教育部門和衛生部門的物質和技術基礎方案」等課題，分析指，這意味著北韓將持續「自力更生的經濟建設」路線。

此次五中全會是2011年金正恩掌權以來頭一次會議延續至第二天，朝中社說目前會議仍在進行中。

(中時電子報)