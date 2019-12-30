羅智強頭雕國旗髮型，洪秀柱高呼元旦發動「護憲保台」健走

號稱「戰神94強」的台北市議員羅智強，認為與前國民黨主席洪秀柱都屬「中華民國派」，30日在台南理了一個國旗髮型，呼應洪秀柱在元旦升旗後，發動的「護憲保台」健行活動。

洪秀柱今年決定從台北南征台南，進入國民黨最艱困選區參選立委，讓羅智強相當感動，之前他騎機車從北部南下，在台南各街頭一站一站為洪秀柱助講，30日又南下理了國旗髮型，相挺洪秀柱的「中華民國派」主張。

洪秀柱30日到場為羅智強的國旗髮型上色，同時宣布元旦在平實公園參與升旗後，將發動一場「護憲保台」健行活動。

洪秀柱表示，民進黨政府毀憲亂政，口說抗中、護國都保不了台灣，唯有中華民國憲法才是兩岸和平交流的法寶，要保護中華民國憲法，才能保護中華民國，希望民眾踴躍響應元旦這場健行。

羅智強表示，民進黨執政後，從東廠張天欽、北農吳音寧、台大沒校長到陳明文300萬、卡神楊蕙如等案件，證明對民主最大的威脅就是執政者，洪秀柱有勇氣南下深綠選區，用對中華民國的熱愛，面對各方鋪天蓋地的抹紅戰，因此要用頭髮雕出這面國旗，表達對柱柱姐的支持。

(中時 )