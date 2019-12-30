自強號152車次3日晚間行駛至台鐵嘉義車站，疑因乘客與票務員發生補票糾紛，鄭姓男乘客情緒激動，在車廂內大吼大叫，竟持刀刺傷 獲報來處理的鐵路警察李承翰的右腹部，造成李員傷重不幸殉職。

自強號152車次3日晚間行駛至台鐵嘉義車站，疑因乘客與票務員發生補票糾紛，鄭姓男乘客情緒激動，在車廂內大吼大叫，竟持刀刺傷 獲報來處理的鐵路警察李承翰的右腹部，造成李員傷重不幸殉職。

3日晚間8時50分鐵路警察分駐所接獲通報，指稱自強號列車152車 次有補票糾紛，警方趕到嘉義火車站第二月台等到列車進站後，警方進入車廂，該男子大吼大叫，情緒十分激動，嚇壞同車乘客紛紛走避 ，有女乘客驚聲尖叫「嚇死人了」。

鐵警與男子拉扯欲制止他，但該男子激動異常，力氣猛烈反抗，票務人員大叫「他手上拿刀」，話才說完，鐵路警察被他刺傷倒臥座椅間，台鐵立刻通報救護車送嘉基醫院急救，該員警送醫前無心跳，急救後恢復心跳，但延至二天上午仍不治。

警方初步調查，54歲鄭姓男子搭自強號152車次從台南北上到嘉義，列車長在車廂查驗票，他拒絕補票，雙方爭執不下，鄭男不理會驗票補票的要求。

晚間8時42分，當列車開進嘉義站第二月台，列車長請警方上車處理，但鄭男看到李姓員警上前盤查，突然情緒抓狂，拿出水果刀刺傷 李員右腹部，其他乘客及民眾見狀，一起將鄭男壓制送辦。

(中時電子報)