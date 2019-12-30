有家室且育有1子的張姓男子，多次利用提供手機遊戲供男童把玩或請吃零食飲料的機會，與3名男童相熟後，趁機性侵及強行觸摸男童的下體。案經台南地檢署偵查終結後，30日除依加重強制性交、強制猥褻等罪提起公訴，還建請法官從重量刑及勒令強制治療。在押中的張某，被檢方解送法院後，法官也裁定續押。

檢方指出，請審酌被告刻意投被害學童所好，或利用被害學童身心與家庭經濟狀況，長期對被害學童強制猥褻等犯行，手段惡劣，犯後還否認犯行，態度不佳，其犯行除造成男童長期心理嚴重創傷外，也造成男童母親知悉後身心嚴重遭受打擊，並造成另2男童也受有身心發展的負面影響，請從重量處，以資懲儆。

另外，被告於偵查中雖辯稱性向正常、目前育有一子且夫妻關係正常，但因被告長期對數名男童強制猥褻等犯行，也請審酌是否因有性心理問題犯案，明顯有較高的再犯危險，有依法施以治療的必要，以期能改善被告的行為控制，避免再犯。

張姓男子因經常出入台南市永康區某國小，與該校多名男童一起玩球，並經常提供手機遊戲供男童把玩或請吃零食飲料，與該校不少男童相熟且互動熱絡，被男童們暱稱「大叔」。

從2017年6月起，張某多次在校園內、永康區某超商休息區內，分別利用提供手遊給2名男童把玩的機會，強行將男童抱坐大腿上，撫摸對方下體，還曾將其中1名男童拉入校園廁所強行性侵。

同一時間，張某還假借認另名家境弱勢的男童為「乾兒子」，並利用接送對方回家，以及帶到台中遊玩投宿飯店等機會，趁機強制猥褻。

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(中時 )