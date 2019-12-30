為 Google 斬獲不少市場的 Pixel 3a 系列，也要有接班人了？按照市場表現以及提供更完整產品選擇的方向來思考，這都是十分合理的選擇。知名爆料達人 @OnLeaks 在 Twitter 上曝光了宣稱是 Google Pixel 4a 的渲染圖。從手機外型來看，更趨近於當前的手機螢幕設計趨勢，首度採用了打孔螢幕的設計，能有效提升螢幕佔比。

And here comes my last late #Christmas gift in form of your very first and early look at the #Google #Pixel4a!

360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/rsvRkjVOln pic.twitter.com/sqG6J5knSR — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 28, 2019

爆料達人 @OnLeaks 以及《91mobiles》網站合作，一起公開了宣稱是 Google Pixel 4a 的渲染圖以及預測規格。從曝光的圖片來看，Pixel 4a 延續了電源鍵撞色設計，背面仍舊有 G 字樣，有跟 Pixel 3 系列一樣的指紋辨識感測器(Google 3a系列也有)，相機設計改用類似 Pixel 4 的風格，但是只有單攝，螢幕頂端則採用了打孔螢幕的設計，從前方來看，甚至是比 Pixel 4 系列更領先不少(Pixel 4系列因為要搭載大量感測器，螢幕頂端區域仍舊滿寬的)。

規格上《91mobiles》指出 Pixel 4 採用了 5.7 或是 5.8 吋螢幕，比 Pixel 3a 的 5.6 吋略大一點。具備 3.5 mm 耳機孔，搭配 USB Type-C 連接埠。處理器預計是高通 Snapdragon 7 系列(730 或者 765)，有機會支援 5G，因為機身頂部大幅縮小，不確定是否會沿用 Soli 晶片，支援手勢控制的農。針對機身背面左上角的矩形相機模組，@OnLeaks 指出是放入了更多的感測器，預計相機畫素是 1220 萬。手機搭配 6GB RAM、儲存容量 64GB 起跳，預計在 2020 年 Google I/O 大會(預計可能在五月份舉辦)中亮相發表。

(中時電子報)