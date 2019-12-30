殉警李承翰銅雕肖像紀念碑文設在鐵警局嘉義派出所前。（廖素慧攝）

李爸爸及李媽媽看著兒子李承翰的雕像，依依不捨。（廖素慧攝）

警政署副署長黃宗仁說，警政署絕不讓憾事再發生。（廖素慧攝）

殉職鐵路警察李承翰紀念銅雕設於鐵路警察局高雄分局嘉義派出所前，30日由警政署副署長黃宗仁、臺鐵管理局長張政源、鐵路警察局局長江振茂揭牌，黃宗仁說，承翰是全國警察永遠的典範，但絕不讓憾事再發生。

黃宗仁說，承翰小時候立志當警察，以優異成績自臺灣警察專科學校畢業，為照顧年邁雙親，第一志願分發回嘉義從警5年，今年7月3日晚間8時45分許，因上車處理旅客補票糾紛遇襲，負傷仍浴血制住凶嫌，保護乘客到最後一刻，英勇殉職，我們萬分不捨，對承翰的爸爸媽媽非常抱歉。

黃宗仁說，承翰殉職，署長陳家欽立誓要痛定思痛，在教育、裝配、人力及勤務四大方面確實檢討，強化員警的職能，矢言絕不讓憾事再發生。

黃宗仁、張政源、江振茂、鐵路警察局高雄分局長陳順和及鐵路警察一一向李承翰銅雕獻花致敬，李承翰雙親也為兒子獻花，場面溫馨隆重。

陳順和說，未來鐵路高架化不影響雕像，李承翰的銅雕紀念牌會一直在派出所前，不會移動，最多是基台架高。

李承翰雙親見證揭牌，神色依依不捨，李媽媽張秀珍說，銅雕的神韻有像兒子，雕像設在派出所，承翰不會孤單，好像每天跟同事一起上班。

(中時 )