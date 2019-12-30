2020蔡英文總統連任辦公室今天發佈《守護咱的未來》CF，呈現台灣各個角落勤奮打拼、平凡偉大的庶民身影，呼籲國人堅守民主，為下一代的生活做出正確選擇。影片邀請導演吳念真親自獻聲，用樸實感性的語調，強調民主自由的珍貴，請民眾在明年1月11日出來投票，「守護下一代、守護咱的未來 」。

蔡辦發言人莊瑞雄表示，每逢歲末年終之際，總是會在電視廣告上聽到吳念真導演熟悉的聲音，傾訴著基層勞工的心聲。這次影片《守護咱的未來》由吳念真導演也親自參與企劃內容，展現基層民眾生活樣貌，也透過吳導的聲音說出各行各業值得尊敬的勞動者，腳踏實地、認真做事，為的是讓下一代在衣食無缺、自由自在的環境中成長的期盼。

新的一年即將到來，他們期待孩子過得好，也期待孩子用踏實努力贏得尊敬，「實在做人、 認真做事， 不會空思夢想，只想賺大錢」。

莊瑞雄指出，影片中也傳達因為有前人奮鬥，台灣才有今日民主果實，但鄰近的香港半年多來的動亂，以及中國對台不斷侵擾，讓民眾對未來十分擔憂，害怕失去現有生活。

他說，香港人如今已走上街頭要求民主自由，中國國民黨推出總統、立委候選人卻對兩岸議題態度曖昧閃躲，甚至更有支持中共威權的言論，讓許多國人都無法接受。面對「一國兩制」的威脅，台灣目前正面臨重要抉擇，選擇堅持主權的小英總統，才能讓孩子的未來不必走上街頭。

民進黨不分區立委候選人林楚茵也表示，上一代人走過威權時代，年輕人則生長於民主自由的土壤，許多父母愛孩子，世代隔閡卻很深，對諸多議題看法歧異。其實，無論哪個世代的台灣人民，都希望我們的國家更美好，更強大。前人流血爭取的自由民主，我們應該一起守護，讓子子孫孫都能享有「自由自在、想啥說啥、不必驚惶」的生活。

林楚茵強調，台灣人民手中的選票，正是過去日積月累打拼的民主結果，投票是台灣民主可貴之處，也是守護台灣最直接的方式。明年1月11日，請大家一定要站出來，向世界大聲說出台灣的心聲，支持3號蔡英文總統，以及從黨外時期就為台灣民主奮戰至今的14號民主進步黨，用具體行動守護台灣未來。

(中時 )