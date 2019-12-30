民眾黨立委候選人何景榮（右）日前上網紅館長陳之漢（中）的節目。（摘自何景榮臉書）

雙帥激戰白熱化！民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農日前稱對手藍委蔣萬安被國民黨綁架，引起蔣反擊是「標籤式批評」，吳30日受訪表示，他很樂意跟蔣萬安來場辯論，因為很多重要議題，蔣都選擇迴避、默不吭聲，但選民有權利知道立委候選人的立場，「蔣萬安可以躲我，但絕對不可以躲選民！」民眾黨立委候選人何景榮則提議，明年1月4日就可以辯。

吳怡農邀請到副總統候選人賴清德陪同車隊掃街，他表示，他很樂意跟對手蔣萬安來場辯論，大家都知道他在關鍵重要議題上，立場明確一致，很多重要問題蔣卻選擇迴避，比如在反對國安五法，在國民黨正副總統候選人歧視女性的言論上選擇沉默，大陸在對香港介入打壓時默不吭聲，讓人質疑蔣一切的立場。

「蔣萬安選擇用『標籤』2個字，是徹徹底底迴避！」吳怡農表示，既然如此，他期待蔣在31日《反滲透法》上有真正實質的表現，蔣說過選民才是真正主角，選民有權利知道立委候選人在關鍵議題上的立場，接下來立委有4年，會在國會修法、立法並影響國家未來的決定，蔣可以躲他，但絕對不可躲選民。

賴清德表示，吳怡農就像電影《不可能的任務》中的男主角湯姆克魯斯，接受民進黨徵召要完全不可能的任務，目前55波勢均力敵、黃金交叉，所有選民一定要鼎力支持立場堅定、態度明確的吳，而不是選擇碰到任何議題都一昧迴避的候選人（指蔣萬安），希望吳像電影結局一樣能成功。

吳怡農也說，他對選情非常有信心與決心，絕對可以贏、非常有機會，接下來會繼續衝刺，許多支持者看到他是立場堅定的候選人，最後一哩路繼續衝刺。

「總算有挑戰者負責任地要求辯論了！」何景榮表示，他從一開始就頻頻邀請大家辯論，那就明年1月4日公辦政見會後，可以順便辦辯論，同時也邀請安定力量立委候選人田方宇。

何景榮酸，民進黨的候選人（指吳怡農）現在看到選情危機才要求辯論，但選舉不應看風向，一開始就該政策辯論，別到危機時才想辦法要「拗」逆轉勝，現在選情都很拉近，沒有誰領先，否則基進黨也不會攻擊他。

另外有網友好奇吳怡農手臂上有傷疤，吳僅笑說「小時候2、30年前的疤痕，沒有太多故事！」

針對吳怡農、何景榮邀辯論，蔣萬安手機未接，幕僚則表示：「會跟委員報告。」

(中時 )