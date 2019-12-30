愛客發旅館集團前負責人徐豪雄，年初驚傳跳票事件，一度被傳出人間蒸發，但徐男出面後指控公司總經理呂自修和陳姓經理2人，涉嫌侵占旗下台北門精品旅店股權，但台北地檢署調查後認為，徐、呂簽約要轉讓股權，雖有部分約定事項未履行，但不構成侵占罪，30日將呂、陳2人不起訴。
徐豪雄從西門町起家，最盛時期旗下擁有9個旅館品牌、2000間客房，品牌包括「愛客發」、「台北日記」、「高絲旅館」、「台北門精品旅店」等，今年初傳出集團跳票、徐人間蒸發，員工指控徐以月息1％「優惠存款」向員工吸金，涉嫌違反《銀行法》，北檢另案偵辦。
徐豪雄控稱，呂自修說會幫他處理部分債務，他和呂在今年1月26日、28日簽約，將台北門旅館股權轉讓給呂，但他事後想先進行查帳確認債務資產，在30日找呂簽了第3份合約，要廢止先前合約，而呂、陳2人卻趁機侵占該旅館股權。
檢方調查時，呂供稱有在第3份合約上有簽名，但是對合約內容已無印象，檢方認為，徐男自己也沒有依照第3份合約，履行提供查帳等義務，而呂依據前2份合約，用類似「以債作股」的方式取得旅館股權，因此侵占罪嫌不足，將呂、陳2人不起訴。
(中時 )
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