根據最新發表的Morningstar《2020年第一季亞洲股票市場展望》報告，雖然亞洲股市最近升勢不俗，但亞洲股市仍被低估，較Morningstar估算的公允價值有平均5%的折讓。

Morningstar亞洲股票研究總監陳麗子指出：「中美達成第一階段貿易協議，但實質的正面影響仍需時反映。我們相信該協議將為2020年亞洲股市帶來更好的增長前景。」

Morningstar分析師對消費、金融服務、和電訊服務業作了以下的建議：

一、金融服務業在第四季繼續跑輸大市，但短期可受惠於中美貿易協議的更多細節，長遠則由亞洲地區的經濟增長推動。行業首選股：匯豐控股（00005.HK）、華僑銀行（O39.SG）、中國農業銀行（01288.HK）。

二、電訊服務業、香港及新加坡地產商，和房地產投資信託基金(REIT)的股息率吸引，在波動市場可以提供穩健防守。行業首選股：中國移動有限公司（00941.HK）、新鴻基地產（00016.HK）。

三、消費行業方面，我們認為線上零售商、旅遊和休閒相關公司具長期機遇。行業首選股：美高梅中國（02282.HK）、阿里巴巴（BABA.US）。

(時報資訊)