《韓股》觀望北韓局勢、出口數據，韓股近持平 12:162019/12/30 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人觀望北韓的地緣政治緊張局勢和即將公布的出口數據，周一南韓KOSPI指數盤中微跌0.05%。 分析師表示，投資人在近來韓股大漲後稍作休息，正在觀望1月1日公布的出口數據，以及北韓領導人金正恩發表新年演說所釋出的線索。 雖然南韓股市近來因獲利了結賣壓而表現乏力，但本月仍估將收漲5.64%，全年可望收漲約8%。 韓元盤中漲0.14%，報1,159.9兌一美元，今年以來跌3.8%。 (時報資訊) #北韓 #盤中 也許您會感興趣 推薦閱讀 《新創×地方創生》系列之四－Vpon威朋開創數據交易淘金術 04:102019/12/26 財經要聞 說好的聖誕禮物呢？傳北韓改1月送 18:112019/12/26 國際 中國基建支撐鐵礦砂價格 20:272019/12/26 財經 中日韓經貿大整合 台灣獨憔悴 04:092019/12/27 論壇廣場 那斯達克首度跨越9,000點大關 08:562019/12/27 財經 《盤中解析》雙王穩軍心，台股直逼12100 11:422019/12/27 財經 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 12:552019/12/27 財經 先過耶誕！美曝金正恩恐送大禮慶生 12:442019/12/29 國際 平壤對美政策走向 備受關注 04:102019/12/30 國際大事 《盤中解析》高檔量增，後市仍有創高契機 11:252019/12/30 財經 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 美股漲勢快不行了？華爾街大多頭警告恐跌20％ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 三星慘了？韓媒爆京東方吃蘋果OLED訂單有譜 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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