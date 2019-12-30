投資人觀望北韓的地緣政治緊張局勢和即將公布的出口數據，周一南韓KOSPI指數盤中微跌0.05%。

分析師表示，投資人在近來韓股大漲後稍作休息，正在觀望1月1日公布的出口數據，以及北韓領導人金正恩發表新年演說所釋出的線索。

雖然南韓股市近來因獲利了結賣壓而表現乏力，但本月仍估將收漲5.64%，全年可望收漲約8%。

韓元盤中漲0.14%，報1,159.9兌一美元，今年以來跌3.8%。

(時報資訊)