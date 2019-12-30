2019年全球股債齊揚，投資人整體財富大幅增值。邁向新年度，金融市場能否延續好光景？投資人的期待又是什麼？第一金投信投資顧問部主管王源錦表示，「震」拔得頭籌，說明2020年金融市場仍將充滿不確定性，但並非看壞後市。就像2019年一樣，貿易戰越打越猛烈，但全球股市卻越走越高，尤其是戰火核心的美、中兩國股市，都跌破眾人眼鏡。

根據第一金投信「2020投資關鍵字」票選活動顯示，「震」字拔得頭籌，反映美中貿易、全球經濟走勢等不確定變數仍多，讓市場機會與挑戰並存！

第一金投信近日進行「2020年投資市場關鍵字大選」，以「震」、「溫」、「憂」、「飆」、「回」5個關鍵字，涵蓋市場整體面向供投資人選擇，結果有30.2%受訪者選擇「震」作為代表，其次是「溫」25%、「憂」19.1%、「飆」15.6%、「回」10%。

在2020年看好的市場中（複選），「新興市場」支持率高達40%，第二是「中國」30.9%，而今年股市迭創新高的「美國」，看好的比率有26.9%。整體而言，「全球」看好度為29.6%，「都不看好」只有14.3%。

至於投資人偏好的資產（複選），「多元資產」衝第一，支持率47.2%，其次是「高收益債」30.8%、「公債或投資級債」25.6%、「股票」21.5%，「持有現金」只有19.6%。

王源錦強調，投資就要明白「富貴險中求」的道理，因為有「挑戰」，相對就有「機會」，一面倒的市場看法才是真正危險。因此，只要掌握得宜，2020年同樣可以賺得盆滿缽滿。

投資策略上，王源錦認為，全球已進入前所未有的超級景氣循環周期，整體經濟成長雖然放緩，衰退機率卻極低，因此對2020年保持樂觀看法。惟考量市場變數，投資人應該同時提高風險意識，以成長型資產搭配防禦型資產，穩健操作。

成長型資產看好「美國+AI」。美國就業市場與企業獲利持續向上，加上大選題材助威，美股將延續震盪向上的走勢。尤其美股核心在科技創新，受惠各國政府、企業積極發展AI，以及5G商用化帶來速度的提升，AI人工智慧發展將更快、應用將更廣，扮演科技領頭羊。

防禦型資產看好「債券收益+高股息股票」。低利率環境壓低企業利息支付壓力，違約率預期偏低，也促使資金往高息資產流動。積極投資人可增持高收益債、保守或穩健型投資人配置高品質的投資級債、類主權債，或長期營運穩健、股利配發率高的水電瓦斯及基礎建設基金。

(時報資訊)