明年中職球季不僅四隊總教練全換人，各隊的教練團成員也會有新風貌，洪一中轉隊富邦悍將，原桃猿隊吳俊良、郭建霖也隨著轉隊，「三毛」林英傑則有望成為樂天隊教練團，此外在悍將擔任客座投手教練的王建民，有可能被中信兄弟挖腳。

王建民在富邦悍將擔任二軍客座投手教練，指導年輕球員有成，22歲新秀陳仕朋在今年宛如脫胎換骨，豪奪11勝並站穩悍將一軍先發，是悍將隊史首位拿下超過10勝的土投，並在今年獲得最佳進步獎殊榮，先前他就曾多次指出，非常感謝王建民的指導與調整。此外悍將投手范玉禹、游霆崴、王尉永等人，都在王建民指導下有顯著進步。

不過王建民與富邦悍將合約在今年年底到期，據了解他將轉隊至中信兄弟。兄弟球團在上周公布教練團成員時，也表達未來將有新的農場運作方式，王建民正是最佳培育新秀投手的人選。若王建民如願加盟兄弟，屆時兄弟二軍農場有管理彭政閔、副管理藤田學、二軍總教練林威助等人，再加上王建民，有望為潛力新秀建立堅強後盾，提升農場選手實力。

雖然兄弟領隊劉志威表示，「這些都是市場傳言，無法回應。」不過據了解王建民與兄弟球團已有加盟共識，不過因為王建民家人、小孩仍在美國，未來工作職位可能與在悍將時相同，都是二軍客座投手教練。

(中時 )