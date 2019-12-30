591新建案統計2019年六都、新竹推案量，統計結果達1.5兆元天量，前3名縣市分別為新北市、台中及高雄，另外，單一行政區推案量冠軍為板橋區，市區飯店式豪宅大案，加上江翠北側重劃區推案助攻搶下寶座，亞軍桃園龜山區光靠A7重劃區單區案量就能有此好成績，可見建商推案信心滿點。

數字科技旗下591新建案，統整六都、新竹2019年推案量，各區編輯逐筆核對全年度進場新案（不含重推案），再以可售面積乘於開價加上車位價格驗算確認其案量，統計結果2019年有1.5兆元的驚人量體，主因各地建商在重點重劃區的大量體推案加成效果才有此好表現；細看各縣市狀況，新北市以近4千億元的推案量榮登六都、新竹榜首，全年度板橋江翠、三重仁義、二重疏洪道重劃區供給量不斷，推升新北市整體推案量能。

第2名台中全年推案量2835億元，主因是捷運綠線、水湳經貿園區等建設議題，將周邊縣市首購族拉進台中蛋白區塊，建商看好人口磁吸效應積極推案，明年海線、北屯、太平等蛋白區將會是推案熱區。

高雄市為第3名，2019年則是三民、前鎮及鼓山市區小宅量體撐場，500~600萬可買兩房再加上精華地段，低總價吸引力大，但因市區素地難尋，明年推案熱區應回到仁武、楠梓等緊鄰精華地段的1字頭區塊。

桃園市2019年當然就是龜山A7重劃區量體領頭，再加上青埔、桃園市區等案量補給也有破兩千億元以上的水準，為本次調查的第4名。第5名台北市推案量維持平盤，今年是靠著指標豪宅、都更案，雖只有近2千億元的量體，但明年「世界明珠」、正義國宅「Diamond Tower」兩案正式進場後，住宅部分就注入破千億案量，相信對於拉抬明年北市整體推案有一定助益。

再來看六都、新竹各行政區推案量，冠軍由新北板橋區奪下，2019年推案量達924億元，除新板特區旁的總銷150億元指標豪宅案「馥華艾美」，量體都集中在江翠北側重劃區，今年包括立信、麗寶都有推出百億以上的系列推案，接下來還有立信等知名建商即將進場，推案熱度預計至少會延續到明年329檔期。

桃園龜山區位居單一行政區推案量的亞軍，靠著2019年推案量大躍進的A7重劃區，全年光重劃區案量就約736億元，共推782億元，目前區域成交價落在24~26萬元，除了大案量的「竹城甲子園」，台中建商富宇建設4案聯銷就有超過百億的量體，接著明年還有許多建案有二期準備進場，像是「金捷市」、「遠雄新未來2」皆醞釀下一期，明年A7重劃區推案只會多不會少。

季軍台中北屯區內有廍子、機廠特區及水湳等重劃區，2019年推案量不少，「總太聚作」、「鼎佳光曦」等案銷況亮眼，區域還有1~2字頭成交價，明年捷運綠線開通後，看來建商會更積極推案。擁有頭前、副都心兩大重劃區的新莊區，是此次統計的第四名，因環狀線通車等交通議題，順勢擺脫前幾年房市低潮區域以去化餘屋為主之態，建商持續進新案，像是冠德建設一口氣推出「泰極」及「泰景」兩案，總銷約80億元，明年第一季則有宏泰廣場開幕的利多，未來推案熱能不斷。

(中時 )