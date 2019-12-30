翻攝自 中視新聞

一年前，高雄市長韓國瑜上任第一天時夜宿高雄果菜市場，在睡前透露了他有穿襪子入睡的習慣。科學家研究發現，只要睡覺前穿上襪子，不僅比沒穿襪子的人更容易入睡，睡眠品質也明顯提升，中途醒來的次數更少了7.5倍。但不能穿太緊的襪子壓迫血管，建議選擇天然棉質，材質較軟、彈性較小、專用於睡覺的襪子，且有腳汗的人不適合穿著睡覺。

早安健康報導，《生理人類學期刊》的一項研究指出，在涼爽或較冷的房間裡，穿睡覺的襪子保暖足部，能明顯提升睡眠質量，縮短躺著到入睡的時間，比沒穿襪子的人平均提早7.5分鐘入眠，並且能睡得更久，約多睡32分鐘。原因在於局部皮膚的升溫，能有效提升睡眠品質。

但穿襪睡覺並不是每個人都適合。日本健康節目實測發現有些人穿著襪子睡覺，腳尖的體溫反而比沒穿襪子時還低。因為有些人會流腳汗，把襪子弄濕反而變得濕冷，降低體溫。吳明珠中醫師也提醒，如果要穿襪子睡覺，材質應該選擇天然棉質，不要穿尼龍、緊身的彈性襪壓迫血管，阻礙血液循環。

(中時電子報)