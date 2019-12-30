香港反修例運動持續至今已逾半年，解放軍近日在1周內連發兩條消息，顯示駐港部隊近來罕見連續演習，被指向香港局勢釋放訊號。

據港媒報導，駐港部隊周日（29日）發布最新三軍聯合訓練影片，內容包括緊急出動、聯合兵力投送、聯合巡邏、軍兵種互為條件對抗等，以「全面檢驗駐港部隊履行防務能力」。據央視報道，駐港部隊的海軍056型護衛艦欽州艦副艦長指，此次演練持續時間長、投入兵力多、訓練內容更加貼近實戰。

演練的具體細節有，空軍直升機與海軍艦艇配合，完成落水人員的模擬搜救任務；海空配合模擬合圍「可疑船隻」，特戰小組登船進行控制；奪控碼頭演練。

值得注意的是，駐港部隊上周二（24日）發布影片，部隊海軍在南海進行實戰對抗訓練，並出動欽州艦。大陸軍網稱，欽州艦設置多個演練科目，目的是為提高艦艇指揮員組織指揮和應急情況的處置能力，提高艦員個人能力，以及執行多樣化軍事任務的能力。

駐港部隊密集演練被指與時下局勢有關。自今年6月反修例風波以來，解放軍駐港部隊的動向一直受到關注。根據香港《基本法》第14條規定，中央政府負責香港防務，港府必要時可請求駐軍協助維持治安和救助災害；第18條規定，若香港出現自身不能控制的、危及國家統一或安全的動亂，全國人大常委會可作出香港進入緊急狀態的決定，中央政府可令全國性法律在香港實施。

外交部發言人華春瑩7月26日，在涉港問題上表示，香港回歸以來，駐港部隊已成為維護香港長期繁榮穩定的定海神針。

(中時 )