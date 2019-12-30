最常見的心血管疾病--高血壓，由於早期常通沒有明顯症狀，因此被稱為「無聲殺手」，除了藥物控制，飲食則是最直接的影響，甚至會干擾到身體其他系統的運作。

《每日健康》報導，根據國外健康網站「Steptohealth」舉出下列6種高血壓患者最該避免的食物，每吃一口，都可能讓血壓直線上升。

1. 麵包

烘焙食品通常含有大量的飽和脂肪和鈉，這些物質容易使動脈血壓上升，而且食用太多還會導致體重增加，甚至引發糖尿病。

2. 咖啡因飲料

咖啡、濃茶等含有咖啡因的飲料，容易刺激交感神經，導致血壓升高。

3. 調味醬料

包括沙拉醬或其他調味醬料，大多含有大量的鈉，吃太多會影響代謝，不利於血壓控制。

4. 奶油

常吃奶油和人造奶油的高鈉、高脂肪，會影響動脈健康，並增加壞膽固醇（LDL），容易導致高血壓惡化。

5. 甜食

甜食會導致體重增加，並引發糖尿病發生，高血壓患者更應該避免，如果偶爾嘴饞，建議選擇少量的黑巧克力替代。

6. 泡菜

高鹽的醃漬食物，吃下後不僅會使血壓上升，還會導致體液滯留，間接影響腎臟和心血管健康。

(中時電子報)