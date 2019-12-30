建商購地發燒，帶動全台北中南各地重劃區推案，房市總推案再攀新高，根據591新建案統計，2019年全台房市推案量破1.5兆，全台案量前十大行區幾乎多由新興重劃區推案所貢獻，板橋區在新板「馥華艾美」加上江翠北側眾案衝出924億案量，居全台最高。

591新建案統計全台七大都會區推案量（不含重推案），新北市在板橋江翠、三重仁義、二重疏洪道等重劃區推案不斷下，今年推案量達近4,000億元居全台之冠，台中因捷運線綠線、水湳經貿園區等建設，帶動首購族進駐蛋白區，建商也看好人口磁吸效應，今年案量超過2,800億元全台第二，明年海線、北屯、太平等蛋白區將會是推案熱區。

高雄、桃園各自因市區小宅推案熱絡、重劃區推案暢旺，今年也都有2,300多億元的新案量釋出，明年仁武、楠梓等緊鄰精華地段的1字頭區塊，將是推案熱區。

就各自行政區來看，全台推案十強中，新北有板橋、新莊、三重、桃園各占三席最多，推案重鎮幾乎推案多為重劃區所貢獻。其中，全台推案量最大的板橋案量超過900億元，除了新板特區旁的總銷150億元指標豪宅案「馥華艾美」，量體都集中在江翠北側重劃區，包括立信、麗寶都有推出百億以上的系列推案，推案熱度預計至少會延續到明年329檔期。

此外桃園龜山區因A7重劃區推案大躍進，包括「竹城甲子園」、富宇四案聯銷等，總案量近800億元，成為全台第二的推案重鎮，未來仍有多件建案的二期產品醞釀進場銷售，A7重劃區明年供給量欲小不易。台中北屯區因?子、機廠特區及水湳等重劃區推案，總案量近700億元，居全台第三；新北市新莊區的副都心及頭前二大重劃區，以及桃園區包括中路及今年進入推案的小檜溪二大重劃區，各自有逾500億案量釋出，分居四、五名。

(工商 )