台灣菸酒積極提高南投酒廠產能，繼南投酒廠在12月3日啟動「風華再現計畫」後，投入10.61億打造公園化觀光酒廠並擴建新蒸餾工場，讓產能提升逾1倍。

南投酒廠主要是生產OMAR威士忌，根據台灣菸酒目標，2020年要讓OMAR銷量成長30％、提高到15.6萬瓶水準。OMAR系列在2018年銷量約12萬瓶，其中內銷約占85％、外銷15％。

而台灣菸酒公司也與墨海樓合作推出2款年度限量新品，分別為「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）（傅抱石／傅益瑤紀念款）」及「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.1）」，為南投酒廠自2009年儲存於Oloroso雪莉桶，再經非冷凝過濾。

「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）（傅抱石／傅益瑤紀念款）」特別選用四張獨具情感意義的畫作作為代表，分別為傅抱石《湘君》、《山鬼》、《蕉蔭美女》以及傅益瑤《三千院四季圖》。

另為了將台灣風土精神發揚光大，「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.1）」，大膽選用「柳丁桶」、「梅子酒桶」、「葡萄酒桶」和「波本桶」進行勾兌，讓熱帶水果的性格在酒液中奔放，除展現出「水果王國」的繽紛樣貌外，更承載著農民和這片土地滿滿的熱情。

※工商時報提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車；未滿十八歲不得購買菸酒品。※

(工商 )