面對瞬息萬變、商機龐大的線上購物消費市場，台灣之星自2017年起便陸續開始與Yahoo奇摩、PChome線上購物等電商品牌合作，透過聯盟營銷的方式，讓用戶在享有行動通訊服務外，也能擁有多元的購物選擇；並於今年6月和「蝦皮購物」策略結盟，共同打造升級版「週1福利日」，創造全新線上購物體驗！根據調查，國內消費者平均每10次購物行為中，約有4.5次是在網路上完成，網購年營業額成長12.4%，顯見網路購物已經逐漸改變多數消費者的日常消費習慣；其中，能夠邊買邊賺的「現金回饋」更是最有感的回饋優惠，有鑑於此，台灣之星今(30) 日宣佈，正式攜手現金回饋平台－「ShopBack」，結合台灣之星的「週1福利日」特賣活動，導入全新跨業態服務模式，集結全球百大購物商城，合作首週推出訂房網站Booking.com最高9%現金回饋，也提供更多元種類商品選擇及便捷的線上購物體驗，讓每一次購物都是聰明消費！

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「台灣之星發展電商平台所開闢的『週1福利日』自今年三月推出以來後受到消費者喜愛，網站流量大幅成長6倍之多，也帶動整體網路門市單購商品的業績持續成長。此次與『ShopBack』合作，就是希望結合『ShopBack』全球百家購物平台的商品選擇及現金回饋優勢，滿足消費者在線上購物的多元需求，同時擴大台灣之星『週1福利日』商品服務規模，打造與商家及消費者的三贏商業模式；且不限台灣之星用戶、人人皆可上線購買，透過多角化策略結盟經營，持續擴大線上購物版圖，提供更全面、完整的行動商務體驗。」

為慶祝「週1福利日」再升級！即日起，每週一中午12：30準時開搶，只要透過台灣之星官網註冊成為Shopback新會員，即可獲得$100獎勵金；透過ShopBack至任一平台購物，首次單筆消費滿$500就再送$150獎勵金，並再享最高9%現金回饋。現在就加入台灣之星LINE官方帳號，搶先獲得「週1福利日」最新優惠訊息！

每週一中午12：30於台灣之星網路門市準時開搶，用前所未見的優惠回饋消費者支持，每周明星商品輪番上場，包含小資女必買CHARLES & KEITH精品享最高4.5%現金回饋；2020/1/1至1/5期間訂房網站Booking.com限時最高9%現金回饋！若12/30沒搶到優惠也沒關係，2020/1/6 Agoda訂房網站最高6%現金回饋，限時限量農曆春節海外旅遊住宿，一次訂好訂滿。

台灣之星網路門市同步推出超夯人氣商品，下殺最低1折起，包含：三星原廠5000mAh行動電源現在只要$99(原價$999)；tokuyo玩美IDOL愛抖美腿機$5,900(原價$15,900)，還精選多款小家電如：Dyson V7無線吸塵器$9,999(原價$15,999)、Glolux 6L健康空氣炸鍋$2,990(原價$4,990)、ECOVAS 靜音掃地機器人$2,690(原價$4,990)等，輕鬆享受生活每一天。同時，台灣之星秉持對老客戶最好的理念，每月都針對老客戶推出專屬限量新品封館特賣活動，凡台灣之星用戶，至台灣之星官方APP登入後進入優惠專區，就能用超低價格搶購當週主打商品，12/30首推名牌空氣清淨機，限量優惠下殺只要$3,450(原價$4,495)；優惠專區同時也提供多款美食、時尚、交通、金融等專屬折價券/購物金供老客戶自由領取。

(中時電子報)