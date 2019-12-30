2020總統辯論會昨登場，核能議題又被討論，國民黨總統候選人韓國瑜表示，若安全且人民同意會重啟核四，對此蔡英文總統回應「有經過新北市長侯友宜同意嗎？」侯友宜30日上午受訪表示：「總統怎麼會問我？核能政策是中央的。」

侯友宜表示：「現在又不是我當總統，總統實在不該問我，不過我的立場很清楚，沒有核安就沒有核電，核廢料到底要怎樣處理，這都是一個關鍵性問題，我永遠記得『核安』是用核電一切的基礎，尤其是新北市面對核廢料何去何從，也請中央來告訴大家該怎樣做會比較好，這是中央能源政策。」

(中時 )