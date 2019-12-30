躺著也中槍？韓蔡核電交鋒 侯妙答 12:472019/12/30 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜30日上午受訪表示，「總統怎麼會問我？核能政策是中央的」。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統辯論會昨登場，核能議題又被討論，國民黨總統候選人韓國瑜表示，若安全且人民同意會重啟核四，對此蔡英文總統回應「有經過新北市長侯友宜同意嗎？」侯友宜30日上午受訪表示：「總統怎麼會問我？核能政策是中央的。」 侯友宜表示：「現在又不是我當總統，總統實在不該問我，不過我的立場很清楚，沒有核安就沒有核電，核廢料到底要怎樣處理，這都是一個關鍵性問題，我永遠記得『核安』是用核電一切的基礎，尤其是新北市面對核廢料何去何從，也請中央來告訴大家該怎樣做會比較好，這是中央能源政策。」 (中時 ) #總統 #中央 #侯友宜 #核能 #核電 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北45家三峽佳醫公共托老成立 侯友宜揭牌：目標60家 18:142019/12/26 生活 侯友宜為陳根德站台：當選一起發展龜山、新北 20:522019/12/26 政治 處女秀侯友宜路口拉票 搶救柯志恩 04:102019/12/27 地方新聞 反滲透法年底闖關 侯友宜：要充分討論 14:532019/12/27 政治 環狀線延明年才通車 侯友宜：不懷疑政治因素 14:042019/12/28 政治 侯友宜助選李翁月娥：從不相信三重綠大於藍 14:322019/12/28 政治 319跟韓國瑜不同調？侯：調查結果不怕挑戰 12:002019/12/29 政治 林金結在當選邊緣！侯友宜冒雨掃街拜票 11:262019/12/29 政治 侯友宜、林姿妙聯手行銷宜蘭農產 13:142019/12/29 政治 侯友宜領軍大造勢：過半只是最低標準 15:562019/12/29 政治 政治熱門新聞 台北市最新街頭民調出爐 看到蔡票數北青吃驚 - 政治 韓台中大造勢 360°空拍影片曝光：終於爆發了！ - 政治 找到楊蕙如了？！「耀正毅」公布藏身地點 - 政治 蔡論文爭議延燒 馬英九首度表態！ - 政治 封關前的預測！沈富雄估韓輸300萬票 網友樂歪 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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