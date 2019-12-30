2020大選唯一一場總統辯論29日正式登場，親民黨候選人宋楚瑜特別穿上博士袍，質疑蔡總統的博士論文案，靜宜大學法律學系教授黃瑞明則投書媒體，質疑倫敦政經學院( LSE )之所以對台灣學者的質疑愛理不理，可能是走不出當年販賣學籍的陰影。馬英九前總統近日也指出，「英國3間圖書館，都沒有蔡的博士論文，蔡總統應出面說清楚！」。

黃瑞明投書《聯合報》指出，倫敦政經( LSE )校方從未組織真相調查委員會，正式調查蔡論文。LSE過去就曾因「格達費次子販賣學歷案」為校譽蒙上陰影，兼之LSE研判英國國內輿論對此議題並無多大興趣。故對台灣方面學者團要求愛理不理。若今天被質疑對象是英國首相，LSE處理態度絕對不是同一回事。況且這本蔡自栩1.5個論文的博士論文，若內容真的很優秀，應會有多位學者翻閱引用，蔡英文卻完全無法舉證有哪些人，多少人引用，實是滑天下之大稽。

馬英九前總統近日也指出，不但「英國3間圖書館，都沒有蔡的博士論文」、「連查閱1983、1984年的校友會，也都沒有蔡的名字在裡面」，「為何今年6月才送了沒裝訂的資料，這很奇怪」，蔡總統應出面說清楚！

黃瑞明現任台中靜宜大學法律學系教授，台大法律系畢業，擁有德國杜賓根大學法學博士，曾任中正大學勞工關係學系助理教授、淡江公行系兼任副教授、警大法律系兼任副教授，主要教授勞動法、法理學、法社會學、民法。

(中時電子報)