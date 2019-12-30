中華民國設計師協會10年在高雄市文化局拿到19標案，共2409萬餘元。（黃福其攝）

尹立在中華民國設計師協會的不同職務期間，10年在高雄市文化局拿到19標案，共2409萬餘元。（黃福其攝）

中華民國設計師協會10年在高雄市文化局拿到19標案，共2409萬餘元，有17件採限制性招標。（黃福其攝）

現場高呼口號表達不滿。（趙雙傑攝）

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室上午開「光復高雄，保護標案」記者會，質疑發動「罷韓」的前高雄文化局長尹立擔任中華民國設計師協會理事長、榮譽理事長及出任文化局長期間，該協會10年向文化局投標19案共2409萬餘元，幾乎都採限制性招標，且由協會獨家投標、案案得標；直到韓國瑜上任，該協會就不敢再投標。韓辦質疑其間有鬼，新潮流或陳菊市府誰是門神？讓尹立吃到流油。

北市議員張斯綱痛批「北卡神、南尹立，神標一出手，標標都到手」。他說，新系先由派系老大取得政治職務，再由派系成員取得局處職務，再由外圍團體取得標案。尹立於民國97年至101年擔任中華民國設計師協會理事長、102年至105年擔任榮譽理事長以及106年擔任文化局長期間，該協會分別拿到高雄市文化局10、8、1件標案，共計 2409萬餘元。

他說，該協會幾乎只向高雄市文化局投標，其餘僅零星向屏東縣政府、高雄市建設局投標；「得標率100％，北部只有楊蕙如，南部就是尹立，都是神標手。」

北市議員李明賢，19標案有17個限制性招標，很多是勞務採購，完全沒特殊性或限制性，為何用限制性招標？其中除了民國99年1件490萬元的「文化創意產業發展」行銷有另一家搞不清狀況者來投標，其他都是獨家投標，不是量身訂作、特權護航嗎？而該件來投標的另家公司後來也被勸退，10年來統統是1家來投標，難道沒人護航、當中沒鬼？新系或陳菊市府裡誰是大門神？尹立透過這個協會10年來吃乾抹淨、吃到流油，為何其他協會拿不到標案？

李明賢說，楊蕙如案經北市府政風處打到楊蕙如的易始公司，只有一位總機小姐，政風處已說10天內再約談不到人就移送檢調；楊雖因網軍案被起訴，但拿到北市的標案也即將被移送檢調。北卡神、南尹立為何兩人都是神標手，到底誰護航？是陳菊或其他門神，甚至是蔡英文呢？

張斯綱說，該協會前18案每標必中，當時文化局長是史哲，陳菊、史哲、尹立3人連在一起，中間有何故事？為何史哲任內，尹立無往不利，當中誰護航？新系掌門大姐陳菊應出來說清楚、講明白。

高雄市議員陳麗娜說，到一０六年尹立上任文化局長之前，19案幾乎都採限制性招標，很多都是勞務採購，無並特殊性，投標家數幾乎都是1家，除了1案有1家誤入叢林小白兔，都與尹立有關，新潮流系豢養家臣的模式已擴展到全台。陳菊取得市長勢力後，利用市府豢養全部家臣，尹立就是其中之一，從此過程就可得知。

她說，陳菊從97年至今特別關照尹立，新系在高雄主政13年，此模式不只尹立，從中央到地方，公營事業董事長無一不有新系影子，把所有勢力都攬在自己。高雄所有硬體沒做好，水溝沒清、道路都是坑洞，「素珠」（售租）住在高雄，經濟起不來，陳菊團隊在高雄不斷透過媒體作文章，讓高雄民眾認為是五星級市長、充滿光榮感，讓他們在去年8月大雨後，赫然發現不堪聞問的一幕，例如尹立有1件裝置藝術報告裡，按一般景觀工程同樣面積只要385萬至500萬元，卻花3600 萬元，其他標案過程也充斥違法之處。

陳麗娜也說，尹立的「Wecare」利用眾籌平台（嘖嘖平台），提醒民眾「若不需要回饋品請註明」，一旦出資者一方沒有對價拿到商品，就變成捐贈，以此鑽漏洞曚混「捐贈」，涉及違法政治獻金法，利用公益團體之名行政治募款之實，可看在選舉過程新系不斷放狗咬人，背後操弄手是誰？小英似已被新系架空，小英只能支吾不知所云，所有的事要聽新系怎麼說，將來高雄狀況要複製到全台，全台要豢養多少尹立、楊蕙如？今天高雄已是活生生例子，因此要鄭重向有人提出。尹立care是什麼，新系要向民眾自首，新系到底扮演什麼角色。

李明賢強調，尹立的協會所提19標案，都在106年之前的陳菊任內；韓國瑜上任後就沒投任何一標，是否因韓採公開透明，就不敢再投標？尹立發動的罷韓，是否就為了「光復高雄，保衛標案」？

(中時 )