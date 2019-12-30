美國股市牛市未歇，華爾街大多頭亞德尼研究公司（Yardeni Research）總裁兼首席投資策略師亞德尼（Edward Yardeni）近日警告，他對美股的上漲態勢能否持續感到懷疑，不排除明年初出現10%~20%的修正。

CNBC報導，亞德尼表示，他一直認為美股可以在明（2020）年底前衝上3500點，但如今漲速遠遠超過他的預期，這恐怕不是好兆頭。

亞德尼在11月初曾表示，希望股市緩漲，而非融漲（melt-up）。但標普500指數卻在近兩個月大漲了近7%，那斯達克指數漲幅更高達9%，「如果標普很快就站上3500點，修正10~20%恐在所難免。」亞德尼說道。

即便如此，但亞德尼認為自己仍是美股多頭，估計標普500指數到2021年都不會陷入衰退，他預測2020年可上漲4%~5%，「這雖不是極好，但應足以讓標普500指數明年底前站上3500點」。但他也提醒，美股已經不便宜了，也許投資人可以研究新興市場股市。

(中時電子報)