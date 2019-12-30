農曆春節倒數計時，超市量販瞄準團圓飯商機，搶端各式年菜吸客！其中，全聯推出超過90款幸福年菜，加上PX Pay消費回饋，預計帶動年菜業績年增20％；家樂福也推出近80道名菜料裡、13組套餐、近30種鍋物選擇，主打溯源安心食材；愛買也端出120款年菜，有針對小家庭的千元以下套餐，還有素食套餐選擇，全面搶攻顧客餐桌！

全聯表示，「鼠年」來得比往年早，全聯今年年菜預購也提早在11月開跑，預購迄今已創造約8,000萬元業績，今年共推出超過90款名店名廚料理，還特別新增上海菜系如冷盤、東坡肉、剁椒魚等菜色，讓消費者不用到餐廳、不用去排隊，更不用趕時間，就能在家裡輕鬆吃到大廚級名菜，預購活動至2020年1月16日止，共77天。

除了多樣化年菜選擇，全聯指出，今年也有提前取貨早鳥優惠方案，凡購買指定商品滿1,000元，並於2020年1月10日前提早取貨，即贈50元生鮮買菜金；另，使用「PX Pay」儲值金消費單筆滿400元可再享3％回饋；今年還加碼在全台約600店舉辦試吃活動，預計在名廚加持、試吃活動、早鳥優惠和PX Pay回饋下，全聯今年年菜預購業績可望年增兩成。

家樂福表示，旗下四大平台包含量販、便利購超市、線上購物、線上商城也同步祭出各項優惠，時間從12月25日至2020年1月29日，有滿額享9折、送1萬點紅利點數、送買菜金、抽氣炸鍋等，還推出上萬件年貨商品搶客，其中光是年節禮盒就近600款，從餅乾、堅果、果乾、肉乾、海苔、糖果、巧克力、水果、茶品、油類、南北貨與甜湯組都有。

年菜方面，家樂福指出，這檔名店年菜大賞共推出近80道名菜料裡、13組套餐，且多款料理都強調產銷履歷、食材可溯源，還有為素食者推出2組套餐；此外，據家樂福觀察，近年火鍋也成為團圓桌上的新寵，今年特別推出近30款火鍋選擇，從湯底到麻辣鍋組都有，加上多款家樂福嚴選生鮮蔬果、取得認證的牛肉等，讓過年吃火鍋更安心！

愛買表示，隨著小家庭比例攀升，購買現成年菜的需求年年增長，愛買量販年菜業績每年保持20％穩定成長，鑑此商機，愛買今年再推出120款年菜商品，其中更有20款愛買獨家菜色，如針對小家庭推出「千元以下年菜套餐」，平均每道只要148元起。

另外，愛買也針對素食人口的「饗城鼠年樂活蔬食套餐」等，即日起至2020年1月14日購買年菜單筆滿1,500元，可現折150元，最高現折600元。此外，愛買今年一口氣推出500款年節禮盒，包括進口糖餅、南北貨、水果、補品、甜罐、酒禮盒等，搶攻送禮市場！

(工商 )