北市萬華區國興路一處機車停車格內，今天上午6點28分發生火警，燒毀6輛機車，燃燒面積約1平方公尺，警消到場時，已由報案民眾拿滅火器撲滅，至於詳細起火原因，警消將後續調查釐清。

台北市消防局今天早上獲報指稱國興路一處機車停放處發生火警，鄭姓報案民眾尋找一旁的滅火器對著火源噴灑，警消到場前，火勢已經被控制，並未造成人員受傷。

鄭姓住戶告訴警方，他當時準備騎車外出，但走到停放處，發現其中1輛冒出火煙，不久就起火燃燒，他立即報警並尋找滅火器滅火。

由於火災現場一度傳出是人為縱火，警方不敢大意，立刻調閱附近監視器畫面，發現周遭除了鄭男趕緊滅火外，並沒有其他可疑人士出現，而且警方往前調閱1個小時前的畫面，完全無人出入。

警消表示，初步研判可能是機車老舊，加上連日大雨，不排除是電池短路造成燃燒，但詳細起火原因將後續調查釐清。

(中時 )