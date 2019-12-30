帝寶名媛李珍妮與前中華開發金控執行副總吳春臺交往時，曾合開公司，但兩人分手後，吳男指控李女盜刻印章偽造股權轉讓協議書，將公司價值1000多萬元的股權移轉到她名下，她針對被控行使偽造私文書罪部分上訴，遭最高法院駁回確定。李女30日中午親赴台北地檢署執行科，繳清12萬2000元罰金後離去。

判決指出，吳春臺和李女交往期間，出資千萬與李合資開服飾公司，李掛名執行長，2009年2人分手，吳同年與米凱莉結婚，婚禮前夕李卻傳簡訊及紙條給吳，要求簽下股權轉讓同意書，但吳未同意，事後發現竟被李盜刻印章，將所有的股權移轉到李的名下因此提告。

台北地院將李女判判1年2月、可易科罰金，她不服，提起上訴，但高院佐以吳春臺與她的簡訊及存證信函及相關證人證詞，改判刑1年1月、可易科罰金。其中一審判李女3個使公務員登載不實罪，各3月徒刑部分，高院判刑確定。

李女針對檢方起訴她2009年者偽刻吳印章，並在她擔任董事長的格麗茲公司臨時會議事錄，虛偽記載其所代表的股數200萬股，並改選董事向經濟部辦理變更登記，涉犯偽造私文書罪部分，上訴最高法院，最高法院今年11月駁回李女上訴，李女被判刑4月、可易科罰金定讞。

台北地檢署原訂在本月中旬通知李女繳罰金，但李女請假，檢方改至今天上午11時。李女在接近中午時間抵達北檢執行科，繳清4個月罰金共12萬2000元後離去。

(中時 )