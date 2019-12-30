蘇花改將於明年1月6日全線開通，從蘇澳到大清水，可省下1小時車程，但多數路段禁止機慢車通行，對此，公路總局表示，如果舊蘇花公路因颱風或落石必須封路，將採取戒護方式讓機車通行。

公路總局副局長許鉦漳表示，蘇花改A段通車快兩年，只有小貨車、大貨車、大客車能過，其他車輛不能通行，但若是某天遇到天候異常、強降雨需要封路4小時以上，就會啟動緊急應變措施。

許鉦漳表示，機車部分，是在車輛戒護下，讓機車先過過蘇花改，腳踏車則安排貨車來載，行人會用客運、大小巴士、小客車接送至安全地點；他強調，應變措施去年A段通車時，就已備妥，至今還未派上用場。

交通部為提高台9線蘇花公路的安全性與抗災能力，於2011年著手進行「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」，分為「蘇澳至東澳」（A段）、「南澳至和平」（B段）、「和中至大清水」（C段）等3段工程；A段已於2018年2月5日完工通車，B段已完工但尚未開放，配合C段日前完工，B、C段將在2020年1月6日同步開放，但僅有小型車及大客車可通行，禁行重機、機慢車及行人。

(中時 )